2019-07-25T18:17:23+03:00
Общество

Минимальная зарплата в Волгоградской области поднялась до 13 тысяч 189 рублей

Теперь жители региона не смогут получать доход ниже этой цифры
Светлана КИРИЛЛОВА
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В Волгоградской области вступил в силу документ, который устанавливает минимальный размер заработной платы. Правда, распространяются эти правила только на внебюджетный сектор экономики. То есть, новый документ защищает тех жителей области, которые работают в частных учреждениях. Теперь они не будут получать заработную плату ниже 13 тысяч 189 рублей. Ну или имеют право пожаловаться на более низкую получку в прокуратуру или труд инспекцию.

Рассчитывался этот показатель по замысловатой формуле. Прожиточный минимум для трудоспособного населения области за второй квартал предыдущего года умножается на коэффициент 1,3. В результате и получается эта цифра в 13 189 рублей 80 копеек. Подписанный чиновниками документ действует с 12 июля и будет иметь юридическую силу в течение 3 лет, до 11 июля 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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