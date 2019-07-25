В Волгоградской области между районами построят новую магистраль

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-25T17:01:43+03:00

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От хутора Базки, который находится в Серафимовичском районе Волгоградской области, до станицы Распопинской Клетского района по прямой - примерно десять километров. Но сейчас людям приходится преодолевать для этого 121 километр пути, либо ехать по грунтовке. Так что новая дорога сократит путь в два с половиной раза.

Сегодня проект строительства этой дороги получил положительное заключение госэкспертизы. Правда, строить ее начнут только в 2020-м. Потому как средств на строительство надо немало. Только на проект дороги из областного казны потратили 8,5 миллионов рублей.

Сама дорога будет двухполосная, протяженностью 9,215 километра.

- Проектом также предусмотрены тротуары, остановочные площадки. Кроме того, в Распопинской смонтируют 511 метров линий электроосвещения, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Дорогу эту будут строить в рамках программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области».

ИСТОЧНИК KP.RU