Водителю, спровоцировавшему смертельное ДТП с супружеской парой из Перми, грозит 15 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 16:50 2019-07-25T16:53:58+03:00

В Волгограде по факту гибели двух человек в аварии возбудили уголовное дело

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Волгоградская полиция 25 июля возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места его совершения.

Оксана и Дмитрий ехали с дочкой на море. Фото: соцсети

Жуткое ДТП на саратовской трассе произошло 23 июля. В столкновении автобуса и «Киа» погибла супружеская пара Оксана и Дмитрий Тарасовы из Пермского края. Их пятилетняя дочка попала в больницу с травмами. Женщина выехала на встречную полосу прямо под пассажирский транспорт. Но как оказалось, маневр был вынужденным. Ее в буквальном смысле вытолкнула на встречку белая «Тойота». Мужчина подрезал «Киа» и поехал дальше. Его догнали другие водители, ставшие очевидцами дорожного хамства и его жутких последствий. Они доставили мужчину сотрудникам полиции.

Следователи дали оценку действиям лихача из Башкортостана (мужчина ехал с Урала на море). Уголовное дело возбуждено пока по факту. Но уже в ближайшее время водитель может стать обвиняемым. Завтра полицейские будут выходить в суд с ходатайством об аресте мужчины на время расследования. Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/722085" frameborder="0"></iframe> Водитель подрезал машину пермяков, которая угодила в смертельная ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="704" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/722087" frameborder="0"></iframe> Объяснение водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU