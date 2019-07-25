Водителю, спровоцировавшему смертельное ДТП с супружеской парой из Перми, грозит 15 лет тюрьмы
Волгоградская полиция 25 июля возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места его совершения.
Оксана и Дмитрий ехали с дочкой на море. Фото: соцсети
Жуткое ДТП на саратовской трассе произошло 23 июля. В столкновении автобуса и «Киа» погибла супружеская пара Оксана и Дмитрий Тарасовы из Пермского края. Их пятилетняя дочка попала в больницу с травмами. Женщина выехала на встречную полосу прямо под пассажирский транспорт. Но как оказалось, маневр был вынужденным. Ее в буквальном смысле вытолкнула на встречку белая «Тойота». Мужчина подрезал «Киа» и поехал дальше. Его догнали другие водители, ставшие очевидцами дорожного хамства и его жутких последствий. Они доставили мужчину сотрудникам полиции.
Следователи дали оценку действиям лихача из Башкортостана (мужчина ехал с Урала на море). Уголовное дело возбуждено пока по факту. Но уже в ближайшее время водитель может стать обвиняемым. Завтра полицейские будут выходить в суд с ходатайством об аресте мужчины на время расследования. Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.
Водитель подрезал машину пермяков, которая угодила в смертельная ДТП.
Объяснение водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU