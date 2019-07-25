2019-07-25T16:04:28+03:00
Происшествия

Волгоградец, убивший в ДТП трех друзей, отправится в колонию на 6 лет

А еще он выплатит по 1 миллиону рублей семьям погибших
Наталья ГЛАЗУНОВА
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"Лада Гранта" на полной скорости врезалась в "ГАЗель", которая остановилась на красный сигнал светофора на перекрестке."Лада Гранта" на полной скорости врезалась в "ГАЗель", которая остановилась на красный сигнал светофора на перекрестке.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Суд Тракторозаводского района Волгограда вынес жесткий вердикт 21-летнему парню, по вине которого в ДТП погибли три человека. Его приговорили к шести годам колонии общего режима. Три года он не сможет сесть за руль. А еще они выплатит по 1 миллиону рублей семьям погибших. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областной прокуратуре.

Эта смертельная авария, напомним, произошла 12 января 2019-го примерно в полночь. «Лада Гранта», в которой находились пятеро молодых людей - 19, 21, 22 и 24 лет, 17-летняя девушка и собственно 21-летний водитель. Машина на скорости летела по улице Шурухина. На пересечении с улицей Дегтярева она почти на полном ходу врезалась в «ГАЗель», которая остановилась на красный сигнал светофора. Удар был такой, что от отечественной машины осталась лишь груда металла. 24-летний владелец авто, его 21 летний друг и 17-летняя школьница погибли сразу. Остальных привезли с травмами в больницу. Там и выяснилось, что виновник ДТП был выпившим, но все равно сел за руль.

На него завели уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения». Свою вину парень полностью признал и раскаялся.

- Приговор в законную силу не вступил, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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