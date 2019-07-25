Вечерняя электричка из Аэропорта изменяет расписание

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-25T15:31:36+03:00

С 26 июля 2019 года волгоградцы и гости города будут выезжать из Гумрака позже привычного времени

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Начиная с 26 июля 2019 один из самых востребованных маршрутов городских электричек Волгограда «Аэропорт - Шпалопропитка» ждут изменения в расписании. Коснутся они вечернего рейса. Электропоезд №6746/6745 будет выходить из воздушной гавани Волгограда на 4 минуты позже обычного времени, в 20.14.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ОАО «Волгоградтранспригород», изменений в самом маршруте не планируется. Как и все электрички из аэропорта, поезд №6746/6745 будет следовать с остановками: Гумрак, Бакинская, Волгоград-1, Волгоград-2, Ельшанка, Акварель, Руднева, Бекетовская, Сарепта, далее – без пропусков. Время в пути между конечными станциями останется прежним - 1 час 31 минута, прибывать на Шпалопропитку поезд будет с той же четырехминутной разницей, в 21.45.

Напомним, в день матча «Ротор» - «Химки» 28 июля так же внесут изменения в расписание городских электричек.

ИСТОЧНИК KP.RU