2019-07-25T15:00:40+03:00
Происшествия

В Волгограде сотрудник завода брал «откаты» с коммерсантов за удачные контракты

За три с половиной года он заработал на бизнесменах около 280 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В одной волгоградской акционерной компании на махинациях попался начальник отдела. Мужчина «развел» парочку коммерсантов, с которых брал ежемесячные откаты мифическое содействие. Больше трех лет, начиная с 2015-го, он морочил им голову. За это теперь пойдет под суд.

- Еще в конце 2015 года мужчина, будучи начальником административно-хозяйственного отдела акционерного общества, пообещал своему знакомому директору клиринговой компании помочь заключить выгодный контракт с заводом по уборке корпусов. Контракт заключался на год. При этом подсудимый попросил 3% ежемесячно за то, что будет «оказывать содействие» в подписании актов выполненных работ. А в последствие поможет продлить договор. И коммерсант согласился, его фирма действительно выиграла контракт на сумму свыше 5 миллионов рублей, - рассказывают в СУ СК по региону.

Аферист стал ежемесячно получать от бизнесмена откат (более 10 тысяч). Но через два месяца его вдруг перевели на другую должность - он возглавил отдел безопасности. Правда «партнеру» об этом сообщать не стал, продолжая получать мзду каждый месяц.

- В последующие годы мужчина нашел еще одного «партнера», который за такие же услуги платил ему откаты. Обманывая коммерсантов, он сумел заработать на них около 280 тысяч рублей, - констатируют в СУ СК по региону.

На данный момент следователи собрали все улики и факты, доказывающие его вину, дело с обвинительным заключением передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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