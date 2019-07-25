Волгоградские летчики будут бомбить мишени в Ростовской области

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-25T14:13:36+03:00

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С сегодняшнего дня 25 июля начинаются учения у летчиков из авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Волгоградской области. Экипажи будут отрабатывать сложные приемы бомбардировок.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, перед экипажами самолётов Су-24М стоит задача уничтожить учебные наземные цели с выполнением сложных видов манёвра. В частности, они будут пикировать вплоть до высоты 200 метров для более эффективного и точного бомбометания с практическим применением оружия. Выполнять все это они будут как в составе пар, так и в одиночных полётах на полигоне в Ростовской области.

- Полеты пройдут на высотах от 200 до 1 тысячи метров на скорости до 1 тысячи километров в час. На время учения запланировано около 100 пусков неуправляемыми авиационными ракетами С-8, - уточняют в пресс-службе ЮВО.

Для справки: неуправляемые авиационные ракеты типа C-8 предназначены для поражения бронированной, легкобронированной и небронированной боевой техники. Осколочным действием ракета поражает и живую силу.

ИСТОЧНИК KP.RU