Куда пойти в День ВМФ в Астрахани 28 июля 2019: праздничные мероприятия

СЕГОДНЯ 13:46 2019-07-25T13:52:36+03:00

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День военно-морского флота России по давней традиции отмечают в последнее воскресенье июля, в 2019 году праздник пройдет 28 июля. С размахом День ВМФ отметят в Астрахани, где базируется Каспийская флотилия. В программе праздничных мероприятий 28 июля с 9.00 до 22.30 - парад военных кораблей, динамический показ, экскурсии на палубы, концерт, огненное шоу и салют. Основные события Дня ВМФ развернутся в акватории Волги напротив Петровской набережной и на самой набережной. Куда пойти, что посмотреть и во сколько начнется все самое интересное, подскажет путеводитель «КП».

Начнется праздник в честь Дня ВМФ в Астрахани 28 июля 2019 в 9.00 на набережной реки Волги с торжественного построения. В 11.00 в военном параде задействуют более 1200 военнослужащих, 15 единиц бронетехники, 28 боевых кораблей и судов. В парадную линию выстроятся ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», а также «Волгодонск»,«Ступинец»,«Магомет Гаджиев», пограничный «582» и «ГС-194». Примет парад контр-адмирал Сергей Пинчук на катере «Альбатрос».

Схема парада в День ВМФ 2019 в Астрахани. ЮВО

Военно-спортивный праздник в День ВМФ в Астрахани начнется 28 июля 2019 в 11.40. В динамическом показе задействуют малый ракетный корабль «Град Свияжск», малый артиллерийский корабль «Астрахань», рейдовые тральщики, противодиверсионные и десантные катера. В этом году зрителям покажут более десяти эпизодов, в том числе зават террористов, морской бой, отражение атаки с воздуха, проход через минное заграждение и высадку десанта. Пройдут парадным строем вдоль набережной и парусные яхты. А после зрители смогут подняться на палубы нескольких кораблей Каспийской флотилии и познакомиться с техникой и вооружением. Выставка техники развернется и на площади Петра I.

Также в программе праздника на День ВМФ 2019 в Астрахани показательные выступления морской пехоты, концерт военного оркестра и местных коллективов. Покажут зрителям ночной фонтан на воде и огненное шоу с участием боевых кораблей. Завершится День ВМФ красочным салютом. Начнется салют, по предварительным данным, в 22.00. Артиллеристы Каспийской готовят к праздничному салюту в День Военно-морского флота шесть 76-мм пушек «ЗИС-3» времен войны и салютные установки «Радуга-М». Над Волгой в Астрахани 28 июля 2019 дадут 41 залп и выпустят четыреста фейерверков. Где посмотреть - салютовать по традиции будут возле пристани №17 с воды.

ИСТОЧНИК KP.RU