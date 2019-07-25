2019-07-25T13:52:45+03:00
Происшествия

Волгоградца, "забывшего" на загрансчетах полмиллиарда рублей, отправили в колонию-поселение

Бизнесмен оплатил иностранным партнерам за поставку оборудования, но ни денег, ни технику не получил
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Коммерсант увел за рубеж более 495 миллионов рублей.Коммерсант увел за рубеж более 495 миллионов рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Волгоградского миллионера Дениса Хазиева отправили на два года в колонию-поселение. За то, что он «подарил» иностранным партнерам почти полмиллиарда рублей. А если точнее - 495 миллионов. А судили его и признали виновным по статье «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере».

Репатриация - означает возврат на родину. Так вот Хазиев свои миллионы почему-то так и не вернул.

Как установили следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, фирма Хазиева занималась куплей-продажей черных и цветных металлов. С июня по сентябрь 2015 года коммерсант заключил контракты с двумя иностранными коммерческими организациями, по которым ему должны были поставить оборудование. Деньги по этим контрактам (причем полные суммы) Хазиев перечислил, но оборудования так и не получил.

По закону, бизнесмен обязан был обеспечить возврат денег, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию товары. Но никаких мер по возврату своих миллионов Хазиев даже не предпринимал. За это, собственно, и наказали.

- Свою вину волгоградец отрицать не стал. Но попытался оспорить решение суда Центрального района в вышестоящей инстанции. Волгоградский областной суд оставил вердикт без изменения. Приговор вступил в законную силу, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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