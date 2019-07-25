В Волгограде на "Акварели" маршрутка 1с влетела в столб

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-25T13:00:20+03:00

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Авария на 2-й Продольной в районе ТРЦ «Акварель» произошла в половине второго дня. Маршрутка 1с, которая ехала из Кировского в центр, столкнулся с «Ладой Калиной» – не поделили дорогу на перекрестке. От столковения «Газель» отбросило на столб. Удар был не очень сильным, но пассажирам все равно досталось. В салоне было несколько человек, и им потребовалась медицинская помощь. На место ЧП приехали две «скорая». Вскоре приехали и сотрудники ДПС.

А пока врачи возились с пострадавшими, маршрутчик срывал с «Газели» наклейки 1с. Ведь официального такого рейса не существует и водитель возил людей незаконно – на свой страх и риск. Кстати, 1с надолго исчезал с улиц города. Но владелец (тот же, в чем распоряжении находятся заказные 15с) видимо, решил реанимировать маршрут. И желающие ездить на желтых проржавевших машинах нашлись, особенно в час пик.

Теперь остается ждать, какие меры примут власти, чтобы решить вопрос с упрямым перевозчиком. Ведь именно его машины попадают в ДТП чаще всего.

ИСТОЧНИК KP.RU