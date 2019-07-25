2019-07-25T12:56:28+03:00
Общество

Волгоградским многодетным семьям выделили 60 миллионов рублей на подготовку к школе

Единоразовые выплаты получат больше 50-ти тысяч детей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Каждый год многодетные семьи Волгоградской области получают единоразовую выплату - деньги на то, чтобы собрать детей к школе. В этом году такие выплаты уже получили 54354 ребенка. В общей сложности на эти цели из региональной казны пошло 60 миллионов рублей.

Как уточняют в региональном комитете социальной защиты населения, ежегодная денежная выплата предоставляется на детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно.

Напомним, это не единственная помощь, которую получают наши многодетные семьи. Кроме этого, им выплачивают компенсацию оплаты коммунальных услуг, увеличенную в полтора раза. Также они ежеквартально получают денежную выплату на каждого ребенка. И, надо сказать, что все больше волгоградских семей решаются на третьего и последующих детей. Так, в 2014 году в регионе было чуть более 22 тысяч многодетных семей, а сегодня их уже 98,7 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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