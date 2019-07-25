В Астрахани судят трех «бизнесменов», укравших 4 миллиона рублей на капремонте домов

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-25T12:32:44+03:00

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В Астрахани множится число уголовных дел в сфере ЖКХ. Вот еще троих «бизнесменов» - астраханца, москвича и гражданина Казахстана, нажившихся на капремонте домов, отправили на скамью подсудимых. Они украли более четырех миллионов рублей.

Как установили следователи СУ СК по региону, эта троица якобы выполняла капремонт в многоэтажках Астрахани. Но на самом деле ничего не делали. Они просто предоставляли фиктивные документы в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» и получали по ним деньги, как за выполненные работы. Так они «работали» с сентября 2017 по июнь 2018-го.

Вычислили аферистов сотрудники УФСБ по АО и УЭБиПК УМВД России по Астраханской области. Они их и задержали.

На мужчин завели уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной преступной группой, в особо крупном размере», и прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

- Уголовное дело направили в Кировский районный суд Астрахани для рассмотрения по существу, - уточняют в ведомстве.

Напомним, недавно в Астрахани задержали 22 чиновника разных уровней (в том числе двум министров ЖКХ - бывшего и нынешнего)- всех подозревают в аферах в сфере ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU