В день матча «Ротора» до стадиона пустят электрички

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-25T10:52:09+03:00

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В день матча «Ротор» - «Химки» болельщики смогут доехать до стадиона на электричках, следующих по маршруту Шпалопропитка – Аэропорт – Шпалопропитка. 28 июля 2019 года электропоезда будут делать дополнительную остановку на Мамаевом кургане.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ПривЖД, основные изменения коснутся двух электропоездов. Состав № 6712/6711 отправится от Шпалопропитка в 17.50 и остановится на Мамаевом Кургане в 18.48. В Аэропорт электричка приедет в 19.15.

По обратному маршруту тронется поезд № 6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка. Из Гумрака пассажиры выедут в 20.55. От Мамаева кургана волгоградцы смогут уехать в 21.20, а до конечной станции Шпалопропитка доберутся в 22.18.

Для большего удобства болельщиков и рядовых жителей города железнодорожники внесли изменения в работу еще одного состава. Пригородный поезд № 6318 в воскресенье, 28 июля, будет курсировать по направлению Шпалопропитка – Краснооктябрьская. От Шпалопропитки состав поедет в 17.36, до Мамаева кургана доберется в 18.34, на Краснооктябрьскую прибудет в 18.40.

ИСТОЧНИК KP.RU