Маршрутка №3с в Волгограде пойдет до Спартановки

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-25T10:21:25+03:00

На маршруте №3с микроавтубусы будут делать еще три остановки в Тракторозаводском районе

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Маршрутке №3с в Волгограде с 25 июля 2019 года добавили остановок. Теперь микроавтобусы будут доезжать до Спартановки в Тракторозаводском районе. После прежней конечной остановки «Механический институт» маршрутка пойдет по улице Николая Отрады, а затем будет поворачивать на улицу Мясникова, куда раньше общественный транспорт не заходил. В схеме движения прибавились остановки «Ул. Кропоткина», «Парк Памяти» и «Ул. Мясникова». В Кировском районе конечная остановка останется прежней. Пассажиров, едущих в южном направлении, маршрутка №3с довезет до СНТ «Берендей».

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, обновили схему движения, чтобы повысить транспортную доступность крупного жилого массива на Спартановке и социальных объектов. На маршрутке №3с можно доехать до детской поликлиника №3, центра развития ребенка №5, детсадов №376, №363, №305, лицея №3 и школы №27.

На сегодняшний день маршрутка ходит довольно часто. Работают на этом направлении более 50 современных микроавтобусов. Интервал движения - около 5 - 7 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU