На юге Волгограда леди на иномарке сбила двух детей на велосипеде

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-25T10:10:12+03:00

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Сразу три ребенка попали после ДТП в больницы с травмами за минувшие сутки 24 июля. Двоих увезли из Советского района: их велосипед столкнулся с иномаркой. Причем случилось это не где-то на оживленной трассе, а на улице по пути в СНТ «Дружба». Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, 13-летний подросток катал своего 4-летнего брата на велосипеде. Двигаясь вдоль обочины дороги со стороны улицы Лавровой, мальчишка вдруг резко вывернул руль для перестроения, и не заметил, что сзади по дороге ехала «Шкода Фабия». 57-летняя женщина за рулем иномарки резко нажала на тормоз, но удара избежать не удалось и мальчишки оказались на земле. Благо травмы получили не серьезные.

Еще одного ребенка доставили в больницу после ДТП в Городищенском районе. Там 28-летний житель Дагестана за рулем тягача «Вольво ФМ Трак4Х2» так разогнался по трассе «Каспий», что не сразу заметил в темноте едущий впереди «ВАЗ-21054», которым управлял 50-летний житель Ивановской области. Грузовик едва не смял легковушку. Пострадала 7-летняя девочка, которая как раз находилась на заднем сидении.

ИСТОЧНИК KP.RU