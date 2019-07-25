В Волгограде женщина на ходу выпала из маршрутки

СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-25T10:14:46+03:00

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Знаете, почему в общественном транспорте двери в салон ставят автоматические? Чтобы не случалось вот таких ЧП, как произошло вчера, 24 июля, в Волгограде, когда женщина выпала из маршрутки на проезжую часть. Причем выпала на ходу.

Случилось это в Тракторозаводском районе Волгограда. Микроавтобус «ГАЗ-А64Р42» (в котором, к сожалению, отсутствуют автоматические двери) ехал по улице Ополченской в сторону улицы Тарифной. Как вдруг 33-летняя пассажирка, которая заранее поторопилась к выходу, облокотилась на дверь и случайно нажала на входную ручку. Дверь отворилась и волгоградка оказалась на проезжей части. Это благо, что 30-летний водитель маршрутки как раз снизил скорость, чтобы остановить «ГАЗель» у остановки.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, женщина получила незначительные травмы, но была госпитализирована в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU