2019-07-25T09:42:51+03:00
Общество

Парк Гагарина и парк Аттракционов обновит один подрядчик

Благоустройством парков на севере Волгограда будет заниматься ООО «ГК «ВСП-СЕРВИС»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Парк уже много лет приходит в упадок.Парк уже много лет приходит в упадок.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Вскоре в одном из старейших парков Волгограда, в парке Гагарина в Краснооктябрьском районе, начнется первый этап реконструкции. Подрядчика определили по итогам конкурса. Займется благоустройством компания ООО «ГК «ВСП-СЕРВИС», которая также занимается парком Аттракционов на Спратановке. По словам мэрии, компания «зарекомендовала себя как добросовестный исполнитель». До конца года подрядчику предстоит заменить облезлый железный забор на красивую входную группу, обновить рассыпавшуюся плитку на центральной аллее и в мемориальной зоне.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на первом этапе реконструкции парка Гагарина работы по благоустройству охватят около пяти гектаров, в следующем году - около 11 гектаров. На аллеях уложат новую брусчатку, подготовят места под спортплощадки для футбола, баскетбола, бадминтона и воркаута. Вдоль каштановой аллеи на улице Титова капитально отремонтируют забор. Новую жизнь получит и летняя сцена. Особое внимание подрядчик уделит расположенным в парке братской могиле защитников Сталинграда и памятнику погибшим в Афганистане. К немногим выжившим после прежней реконструкции деревьям подсадят новые. Но без вырубки не обойдутся и на этот раз. Правда, власти обещали, что на этот раз она будет щадящей.

Брусчатка, которую уложили на аллее в 2012 году, рассыпалась в прах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Брусчатка, которую уложили на аллее в 2012 году, рассыпалась в прах.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Обновлять парк власти города будут на средства проекта «Формирование комфортной городской среды». На рейтинговом голосовании волгоградцы поставили парк Гагарина в число приоритетных, бурно обсуждали жители района и саму концепцию благоустройства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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