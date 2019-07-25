2019-07-25T09:28:18+03:00
Общество

В Волгограде уже 65% многоэтажек подготовили к зиме

Первые акты готовности к приему теплоносителя получили и социальные объекты города
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото "Концессии теплоснабжения".Фото "Концессии теплоснабжения".
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В этом году в «Концессии теплоснабжения» решили максимально подготовить и обновить объекты в Воллгограде к работе в предстоящий осенне-зимний период. Ремонтируют насосы и запорную арматуру, поверяют манометры, чистят фильтры, ремонтируют котлы… Всего обновили более 21,5 тысяч единиц оборудования. С такими темпами уже к концу июля в Волгограде готовы 45 котельных и 23 насосных станций, плановые работы провели на 102 центральных, местных и индивидуальных тепловых пунктах, - отчитываются в компании.

- Проверили и полностью подготовили к приему теплоносителя 821,02 километров сетей, отремонтировано 680 секций теплообменника, еще два заменили, - приводят цифры в «Концессии теплоснабжения».

К слову, все перекопанные участки компания тут же засыпает: восстановили более 5,5 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия.

- Что касается готовности зданий, то промывку и опрессовку прошли сети в 3260 жилых домах из 5027. Это 65% от всех многоквартирных домов города, - подводят промежуточные итоги в компании.

Готовы к приему теплоносителя 405 образовательных и 102 медицинских учреждениях. По итогам проверок первые социальные объекты уже начали получать акты готовности к зиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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