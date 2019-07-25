В Волжском на день города перекроют движение на площади Комсомольской

СЕГОДНЯ 09:11 2019-07-25T09:11:01+03:00

Площадь на время мероприятий закроют для машин.

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В эти выходные - 27 и 28 июля - Волжский будет отмечать свою юбилей - 65 лет со дня основания. По такому случаю власти подготовили просто массу мероприятий - концерты, флешмобы, конкурсы… Основная часть празднеств 27 июля пройдет на площади Комсомольской у ДК «ВГС». Поэтому машины в этот день здесь парковать запретят.

- Для удобной транспортной доступности во время массовых мероприятий организованы перехватывающие парковки, откуда волжане и гости города могут добраться до мест проведения мероприятий на бесплатных автобусах (шаттлах), - напоминают в мэрии Волжского.

В частности, 27 июля «перехватывающие» парковки будут организованы у магазина «Магнит» на въезде в Волжский и у магазина «Магнит» по адресу улица Оломоуцкая, 9.

28 июля основные парковки будут - у магазина «Магнит» на въезде в город и у магазина «Лента». Оттуда людей на праздник доставят автобусы.

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ИСТОЧНИК KP.RU