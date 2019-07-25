Мэрия Волгограда даст 2,5 миллиона рублей зоозащитникам на беспризорных собак

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-25T08:53:57+03:00

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Беспризорных собак на улицах Волгограда очень много. Поэтому в горадминистрации решили выделить зоозащитникам, которые помогают пристраивать и стерилизовать собак не 300 тысяч, как в прошлом году, а 2,5 миллиона рублей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, деньги выделяют на основе конкурса в виде грантов. Грант за первое место- 1 миллион 400 тысяч, за второе место - 1 миллион 100 тысяч рублей.

Эти деньги могут выиграть зоозащитные организации, при соблюдении некоторых условий. Они должны быть зарегистрированы на территории Волгограда, иметь приют для животных, опыт работы в сфере не менее 6 месяцев и не иметь штрафов за нарушение ветеринарно-санитарных правил.

Грантовые деньги они смогут использовать на строительство вольеров для животных и стерилизацию. Кроме того, они должны будут забирать часть животных у «Горпитомника».

- О дате проведения конкурса будет сообщено дополнительно, - уточняют в мэрии.

В прошлом году администрация Волгограда впервые начала сотрудничать с зоозащитниками, и в октябре 2018-го провели первый конкурс грантов. Тогда его выиграл Волгоградский областной благотворительный фонд защиты животных. Такое сотрудничество уже приносит свои плоды: увеличилось число вольеров для содержания беспризорных животных, заработал Союз зоозащитников, появилась электронная база безнадзорных животных – собаки, находящиеся под патронажем волонтеров, стерилизуются и чипируются. За каждым животным закрепляется куратор, который следит за животным. «Горпитомник» тесно работает с зоозащитниками и часто передает собак волонтерам, а те уже ищут для них новых хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU