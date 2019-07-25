2019-07-25T08:31:48+03:00
Происшествия

МЧС предупреждает о сильном ветре до 23 метров в секунду

НА Волгоградскую область идет гроза и ливни
Екатерина МАЛИНИНА
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Дождь в сочетании с сильным ветром - не самая приятная погодка.Дождь в сочетании с сильным ветром - не самая приятная погодка.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Погода этим летом радует своим многообразием. То жара под сорок, до прохлада около 20 градусов. Очередной циклон вызовет в Волгоградской области такие явления как дожди, лдивни, грозы и ураганные ветра. МЧС по региону предупреждает жителей об усилении порывов ветра до 18-23 метров в секунду. Правда, это может случиться в Котельниково или Урюпинске и совсем не дойти до Волгограда. Но быть готовым к стихии все же стоит. Не оставляйте машины под деревьями или рекламными конструкциями. Лучше отложите прогулку в сильный ветер, а если все-таки выходите на улицу, избегайте шатких конструкций.

В связи с непогодой также возможны обрывы линии электропередачи. Если вы заметили подобную «поломку», сообщите энергетикам по телефону 8-800-100-70-60.

Также не выходите на воду. Сильные волны могут перевернуть лодку или катамаран.

Кстати, погода изменится не только в Волгоградской области. Похолодает на всей европейской части страны. Причем в некоторых областях даже обещают снег. Нам подобных осадков ждать не стоит. Но к понедельнику похолодает до +21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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