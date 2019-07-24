«Ротор» проиграл «Чертаново» в выездном матче

СЕГОДНЯ 20:59 2019-07-24T21:13:51+03:00

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Сегодня, 24 июля, в восемь вечера стартовал четвертый тур Олимп-Первенства ФНЛ 2019-2020. На стадионе «Лужники» встретились волгоградский «Ротор» и московский «Чертаново». Прогнозов на эту игру было много. Столичный клуб зарекомендовал себя как сильного соперника еще с прошлого сезона, а вот сине-голубые в этом розыгрыше продемонстрировали настоящую волю к победе. Из трех туров волгоградский клуб ни разу не проиграл. Благодаря девяти забитым голам «Ротор» входил в пятерку лучших. Но эта игра немного подпортила успехи волгоградцев.

В первом же тайме на седьмой минуте с левого фланга подал Сарвели, а Прудников открыл счет. Второй тайм и добавленные пять минут прошли в ожесточенной борьбе, но сине-голубым не удалось даже сравнять счет. не говоря уже о победе. По итогам прошедших игр команда опустилась сразу на несколько позиций и сейчас находится на шестой строчке в турнирной таблице ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU