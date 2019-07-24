2019-07-24T17:21:56+03:00
Происшествия

Начальника астраханской колонии поймали на крупной взятке

За 700 тысяч рублей он пообещал перевести осужденного в колонию-поселение
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Теперь за решетку отправится тот, кто призван был охранять добропорядочных людей от преступников.Теперь за решетку отправится тот, кто призван был охранять добропорядочных людей от преступников.
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Долгие годы он возглавлял колонию и охранял нас от преступников, но теперь сам окажется за решеткой. Речь идет о начальнике исправительной колонии №10, расположенной в Астраханской области. Его поймали на крупной взятке, а следователи второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России уже завели на него уголовное дело.

Сотрудникам регионального ФСБ дошла информация о том, что этот начальник колонии берет взятки. Собственная служба безопасности УФСИН проверила эти сведения, и выяснилось, что еще в феврале 2019-го «оборотень в погонах» получил через третьих лиц 300 тысяч рублей. Причем это была лишь часть взятки. За 700 тысяч он пообещал смягчить меру наказания одному из осужденных и перевести его из колонии общего режима в колонию-поселение.

- Вечером 23 июля начальник встретился с супругой этого осужденного, и она, находясь в его служебном авто, передала еще 400 тысяч рублей. В момент передачи денег мужчину и задержали, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону. - Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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