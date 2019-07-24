На ремонт Дворца спорта в Волгограде выделили еще 55 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-24T17:15:11+03:00

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На реконструкцию Дворца спорта в 2019 году потратят еще 55 миллионов рублей. На сайте госзакупок появилось два лота: управление капитального строительства Волгоградской области ищет подрядчиков, которые займутся теперь административным корпусом, в частности ремонтом его 1 и 2 этажей.

Напомним, что третий этаж здания уже обновили: осенью здесь начнет занятия школа олимпийского резерва. А вот на первом и втором этажах ремонт еще только в планах. И планы на этот счет у волгоградских властей «наполеоновские». Так, первым делом планируют полностью заменить во Дворце электроснабжения и сети связи, установить новую автоматическую пожарную сигнализацию, системы оповещения и управления эвакуацией людей. На эти цели из бюджета выделили 32,7 миллиона рублей. И завершить эти работы по плану должны уже к 15 октября этого года.

Еще 25,1 миллиона рублей выделили на ремонт систем в административно-бытовом корпусе на 1 и 2 этажах. За эти деньги подрядчик должен полностью заменить системы отопления, водоснабжения и канализации, а также вентиляции, кондиционирования, дымоудаления и пожаротушения. Все эти работа также должны быть сделаны к 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU