Стариков из волгоградских сел будут бесплатно возить в поликлиники

СЕГОДНЯ 16:25 2019-07-24T16:25:38+03:00

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Не секрет, что пожилые люди из сельской местности добираются в больницы крайне редко - врачи далеко, транспорта нет… Теперь есть. В Волгоградскую область поступили 36 новеньких «универсала» LADA Largus, которые будут бесплатно возить стариков в поликлиники и больницы. В основном они будут работать в тех отдаленных уголках региона, где нет ФАПов и редко ездят автобусы.

Машины эти будут прикреплены к соцучреждениям в муниципальных районах. Все они оборудованы местом для перевозки инвалидов и подъемником для коляски.

- Важно, чтобы все люди старше 65 лет смогли пройти диспансеризацию или сделать дополнительный скрининг на выявление заболеваний. Уже разработан график планового обследования жителей. Планируется совершать не менее пяти выездов в неделю, - говорит замгубернатора Волгоградской области Зина Мержоева. - В итоге плановое обследование с помощью службы бесплатной доставки в медицинские учреждения пройдут порядка 12 тысяч пожилых жителей области.

Совпровождать пациентов будут мобильные бригады, куда вошли специалисты социальной защиты; полностью набран штат водителей.

Отметим, что новые авто выделили региону в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU