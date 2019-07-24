В Волгограде годовалый малыш выпал с третьего этажа в открытое окно

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-24T15:35:29+03:00

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Жуткая статистика выпавших из окна детей в эту среду 24 июля пополнилась еще одним случаем. В Красноармейском районе на проспекте Столетова, 2 при падении с высоты третьего этажа получил травмы ребенок. Семья приехала в Волгоград из Камышина три месяца назад. Дома были и мама и папа, но на короткий период времени их мальчик (год и десять месяцев) остался без присмотра взрослый. Шустрый ребенок воспользовался ситуацией, залез на подоконник и выглянул из окна. Удержаться не сумел.

Сейчас за жизнь малыша борются врачи.

Накануне 23 июля еще два ребенка пострадали при падении с высоты. 12-летний школьник на улице Карповская играл с друзьями в районе гаражей. Мальчишки соревновались, кто круче. Пятиклассник решился на прыжок. Но ребенок неудачно приземлился. Друзья тут же побежали к взрослым, которые вызвали «скорую». Мальчика увезли в больницу с диагнозом: компрессионный перелом 6 позвонка. Ему предстоит серьезное лечение и реабилитация.

В этот же день в больницу №7 попала трехлетняя девочка из Городище. родители не уследили за любопытным ребенком и кроха упала с первого этажа. У малышки сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма.

Родители, еще раз проверьте безопасность своего дома. Установите на окна специальные замки, не оставляйте их открытыми. Расскажите детям о безопасном поведении и о последствиях шалостей. В ваших руках жизнь ваших детей.

ИСТОЧНИК KP.RU