Волгоградские активисты выиграли 2 миллиона рублей на подготовку вожатых

СЕГОДНЯ 14:22 2019-07-24T14:22:01+03:00

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Который год волгоградцы успешно представляют наш регион наш на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория Смыслов». В этот раз победу и 2 миллиона рублей активистам принес проект «#PROДетство», направленный на подготовку вожатых. Выигранная сумма поможет им воплотить в жизнь очередной этап.

Как сообщили «КП-Волгоград» в комитете образования, науки и молодежной политики, в 2019 году победителей было всего два, и один из них - «#PROДетство». Волгоградские лидеры Российского движения школьников - Анастасия Шачнева и Ульяна Троицкая - разрабатывали его совместно с коллегами из Саратова и Набережных Челнов.

По замыслу авторов, во всех трех городах в течение целого года будет работать централизованная межрегиональная площадка. На ней школьники, студенты, активисты РДШ и подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут обучиться мастерству вожатого.

ИСТОЧНИК KP.RU