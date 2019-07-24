В центре Волгограда трамвай протаранил иномарку

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-24T14:28:23+03:00

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Очередное ДТП с участием общественного транспорта произошло в Центральном районе Волгограда в среду 24 июля. Около одиннадцати часов утра на пересечении улиц Глубокоовражной и Краснознаменской столкнулись иномарка и трамвай, идущий по маршруту №10. По предварительным данным, «Тойота Камри» выехала на трамвайные пути на красный сигнал светофора. Вагоновожатый успел применить экстренное торможение. Поэтому «рогатый» протаранил легковушку с минимальными последствиями как для авто, так и для людей.

Трамвай протаранил иномарку в Волгограде_Glubokoovrazhnaya_ul_Krasnoznamenskaya_2019-07-24_10-56-50_047_1m59s.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, пассажиры трамвая отделались легким испугом, пострадавших среди них нет. Однако кому-то пришлось долго стоять на остановке в ожидании транспорта. Пока оформляли ДТП, идущие на «Детский центр» трамваи изменили маршруты. Спустя полчаса, около11.30, движение на участке уже полностью восстановили.

ИСТОЧНИК KP.RU