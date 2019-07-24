«Это должны увидеть миллионы»: «Родину-мать» в лесах сняли с высоты птичьего полета

СЕГОДНЯ 13:28 2019-07-24T13:29:28+03:00

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Скульптура «Родина-мать!» на Мамаевом кургане Волгограда сегодня полностью одета в леса. Идет реставрация. 32 яруса опоясывают монумент с головы до пят, снаружи остался только меч. Но это тот редкий случай, когда даже закрытая скульптура выглядит не менее величественно. Тысячи туристов едут сегодня в Волгоград именно за тем, чтобы стать свидетелем этих уникальных реставрационных работ. Волгоградец Александр Блинков - автор известного в городе проекта «Волгоградсверху» ради такого тоже вернулся из столицы на родную землю. И снял с квадрокоптера эти исторические кадры. Показал, как выглядит монумент днем, и как эта красота впечатляет на фоне ночного Волгограда.

В Волгограде Родина-мать закрыта в строительных лесах.

«Это должны посмотреть миллионы! Это мегакруто!», - комментируют видео подписчики Блинкова.

Напомним, такой масштабной реставрации «Родина-мать!» еще не знала с момента постройки. Каждый сантиметр скульптуры очистят от полувекового налета, заделают все трещины и сколы, а после обработают противогрибковыми и гидрофобными средствами, чтобы уберечь ее от дальнейшего воздействия жгучего волгоградского солнца и ветра.

Завершить реставрационные работы должны к 75-летию Великой Победы. Так что успейте и вы увидеть эти уникальные события.

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ИСТОЧНИК KP.RU