2019-07-24T13:29:28+03:00
Общество

«Это должны увидеть миллионы»: «Родину-мать» в лесах сняли с высоты птичьего полета

Волгоградец запечатлел реставрацию на квадрокоптер [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Скульптура будет закрыта в леса до ноября.Скульптура будет закрыта в леса до ноября.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

Скульптура «Родина-мать!» на Мамаевом кургане Волгограда сегодня полностью одета в леса. Идет реставрация. 32 яруса опоясывают монумент с головы до пят, снаружи остался только меч. Но это тот редкий случай, когда даже закрытая скульптура выглядит не менее величественно. Тысячи туристов едут сегодня в Волгоград именно за тем, чтобы стать свидетелем этих уникальных реставрационных работ. Волгоградец Александр Блинков - автор известного в городе проекта «Волгоградсверху» ради такого тоже вернулся из столицы на родную землю. И снял с квадрокоптера эти исторические кадры. Показал, как выглядит монумент днем, и как эта красота впечатляет на фоне ночного Волгограда.

В Волгограде Родина-мать закрыта в строительных лесах.

«Это должны посмотреть миллионы! Это мегакруто!», - комментируют видео подписчики Блинкова.

Напомним, такой масштабной реставрации «Родина-мать!» еще не знала с момента постройки. Каждый сантиметр скульптуры очистят от полувекового налета, заделают все трещины и сколы, а после обработают противогрибковыми и гидрофобными средствами, чтобы уберечь ее от дальнейшего воздействия жгучего волгоградского солнца и ветра.

Завершить реставрационные работы должны к 75-летию Великой Победы. Так что успейте и вы увидеть эти уникальные события.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как строили Родину-мать и памятник-ансамбль на Мамаевом кургане в Волгограде: 50 лет истории в фото

Первый обелиск на Мамаевом кургане появился сразу после окончания кровопролитных боев - 8 февраля 1943 года. А идея увековечить подвиг и память героев Сталинградской битвы пришла уже после войны. История Мамаева кургана как мемориала началась в 1958 году с постановления Совета министров РСФСР. На конкурсе выбрали проект скульптора Евгения Вучетича (подробности).

Изъяны Родины-матери показали с высоты птичьего полета

На видео, снятом при помощи квадрокоптера, можно рассмотреть все изъяны Родины-матери и промышленных альпинистов, которые ведут реставрационные работы (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Как выглядит Родина-мать в Волгограде изнутри

Корреспонденты «Комсомолки» заглянули в историю, побывали внутри монумента и узнали, как сегодня чувствует себя одна из самых высоких статуй в мире (подробности)

Загадки истории: Кто позировал Вучетичу для Родины-матери

Родина-мать образ собирательный - и внешне, и внутренне. Такой сильный и мощный, что его энергетики хватит на всех. Однако периодически кто-нибудь из женщин да заявит, что именно она позировала Вучетичу (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Комитет жилсоцполитики Волгограда возглавила Рената Кострова
На улице Героев Тулы на две недели ввели реверсивное движение
На севере Волгограда компания парней ограбила и избила трех подростков
Волгоградцев приглашают на фестиваль колокольного звона
Волгоградцев просят сдать крышечки от бутылок для детского панно «Искусство против пластика»
Бил молотком по голове: волгоградца отправят в колонию за убийство собаки
В Волгоградской области количество дорожных штрафов сократилось на треть
Волгоградцам покажут уникальные вещи с судов Волжской военной флотилии
В Волгограде под колеса машины попал четырехлетний мальчик
Волгоградцев приглашают на водяную битву
В Астрахани фабрика продавала «липовое» молоко под видом натурального
Восьмилетний мальчик на квадроцикле попал в аварию вместе с шестилетним братом
Убил за отказ в интиме: волгоградец нанес девушке 20 ножевых ранений
В Волгограде обещают сильные затяжные дожди
Астраханка убила супруга из-за нерабочей канализации
Под Волгоградом на месте свалок высаживают травы и цветы
На трассе под Волгоградом в столкновении автобуса и кроссовера разбилась семья
Олег Савченко, чей доход превышает 19 миллиардов рублей, хочет стать волгоградским депутатом
В Волгограде круговую развязку на рокадной дороге сделают из бетонных блоков
В Астрахани адвокат и ее друг раздавали кредиты, а взамен отбирали дома и квартиры
Пять человек на место: волгоградские абитуриенты массово захотели стать актерами
Волгоградцы стали чаще проводить отпуск за границей
По вине прораба волгоградец упал с крыши зерносклада и покалечился