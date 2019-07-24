2019-07-24T13:00:51+03:00
Общество

Комитет жилсоцполитики Волгограда возглавила Рената Кострова

В ее ведении будут жилищные и социальные проблемы волгоградцев
Светлана КИРИЛЛОВА
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Заниматься жилищными вопросами будет Рената Кострова.Заниматься жилищными вопросами будет Рената Кострова.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В мэрии Волгограда очередные кадровые перестановки. В среду, 24 июля 2019 года, коллектив комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда обзавелся новым руководителем. Решать насущные вопросы горожан теперь будет Рената Кострова. Предыдущий руководитель комитета проработал на этом посту всего восемь месяцев. Сама Рената Владимировна до этого несколько лет трудилась на руководящих должностях в областном комитете строительства. В последнее время была заместителем председателя по правовым вопросам.

Ренате Костровой сорок лет, она родом из Нехаевского района. Замужем. По образованию - юрист, в 2001 году окончила юрфак ВолГУ. На посту руководителя городского комитета жилсоцполитики она сменила Никиту Михайлова, который был назначен на должность в октябре 2018 и ушел в отставку по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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