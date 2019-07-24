2019-07-24T12:38:01+03:00
Общество

На улице Героев Тулы на две недели ввели реверсивное движение

В Тракторозаводском районе Волгограда обустраивают подъезды к автомобильному путепроводу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дорогу будут частично перекрывать две недели.Дорогу будут частично перекрывать две недели.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Реконструкция дороги на улице Героев Тулы в Тракторозаводском районе Волгограда идет уже второй год. Проезжая часть станет гораздо шире и удобней для автомобилистов. В этом году работы на этом участке должны завершить. А пока строители начали асфальтировать подъезды к путепроводу через железнодорожные пути. Для обеспечения безопасности на две недели на улице Героев Тулы введут реверсивное движение. Ограничения будут действовать круглосуточно до 22 часов 5 августа 2019 года. Для водителей на это время установили светофор, который будет поочередно направлять встречные потоки машин.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, уже к этой осени улица Героев Тулы станет не двух, а четырехполосной. Пока из трех километров дороги для автомобилистов уже открыли первые 600 метров. На остальных участках еще работают дорожники, поэтому для проезда открываю попеременно либо часть «старой» трассы, либо «новой». Когда автомобилям отдадут всю улицу, вдоль дороги начнут делать тротуары и велодорожки, поставят остановки и фонари.

Не разгонишься в ближайшие дни и на нулевой продольной. Дорожники работают на кольце у спуска с улицы Комсомольской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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