На севере Волгограда компания парней ограбила и избила трех подростков
Три друга подростка - по 16-17 лет - возвращались вечером домой по одной из улиц поселка Верхнезареченский Тракторозаводского района Волгограда, когда на встречу им вышла толпа отморозков. Уже по мере приближения компании юноши поняли - конфликт неизбежен. Взрослые парни тут же окружили детвору, угрожая избить, потребовали отдать им мобильные телефоны. Подростки лезть на рожон не стали, и отдали смартфоны.
Но на этом бандиты не успокоились. Оценивая доставшуюся «новую игрушку», один из преступников увидел в галерее фотографию владельца телефона в полицейской форме. Что в его голове происходило дальше, не поддается логике: он просто ударил кулаком в лицо подростку. Да так, что сломал ему челюсть.
Свой поступок молодой человек, позже объяснил тем, что не любит сотрудников правоохранительных органов.
- По факту нападения на подростков завели уголовное дело по статье «грабеж, совершенный группой лиц по предварительному с применением насилия». Кроме того, на избившего юношу молодого человека завели дело по статье «причинением средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений», - уточняет руководитель СО по Тракторозаводскому району СУ СК России по Волгоградской области Денис Федюшкин.
Сейчас правоохранители устанавливают всех, кто был причастен к этой потасовке.
ИСТОЧНИК KP.RU