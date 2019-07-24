На севере Волгограда компания парней ограбила и избила трех подростков

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-24T12:06:46+03:00

Парень набросился на мальчишку с кулаками за то, что увидел в телефоне его фотографию в полицейской форме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Три друга подростка - по 16-17 лет - возвращались вечером домой по одной из улиц поселка Верхнезареченский Тракторозаводского района Волгограда, когда на встречу им вышла толпа отморозков. Уже по мере приближения компании юноши поняли - конфликт неизбежен. Взрослые парни тут же окружили детвору, угрожая избить, потребовали отдать им мобильные телефоны. Подростки лезть на рожон не стали, и отдали смартфоны.

Но на этом бандиты не успокоились. Оценивая доставшуюся «новую игрушку», один из преступников увидел в галерее фотографию владельца телефона в полицейской форме. Что в его голове происходило дальше, не поддается логике: он просто ударил кулаком в лицо подростку. Да так, что сломал ему челюсть.

Свой поступок молодой человек, позже объяснил тем, что не любит сотрудников правоохранительных органов.

- По факту нападения на подростков завели уголовное дело по статье «грабеж, совершенный группой лиц по предварительному с применением насилия». Кроме того, на избившего юношу молодого человека завели дело по статье «причинением средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений», - уточняет руководитель СО по Тракторозаводскому району СУ СК России по Волгоградской области Денис Федюшкин.

Сейчас правоохранители устанавливают всех, кто был причастен к этой потасовке.

ИСТОЧНИК KP.RU