Волгоградцев приглашают на фестиваль колокольного звона

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-24T11:44:33+03:00

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В эту субботу, 27 июля 2019, всех неравнодушных к церковному искусству волгоградцев ждет настоящий праздник. На фестиваль колокольного звона «Дубовская звонница» соберутся мастера из православных храмов со всего региона. Колокольный звон полетит над Дубовкой с 9 утра. После концерта опробовать свои силы в непростом звонарном искусстве смогут все желающие.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, в программе мероприятия – выступления звонарей, экскурсии, выставки и праздничный концерт. По традиции, перед началом фестиваля состоится молебен в храме Святой Животворящей Троицы. С половины девятого утра для посетителей заработают выставка-продажа изделий ремесленников, а также выставка художественного творчества.

Помимо праздничной части, волгоградцев и гостей региона ожидает пешеходная экскурсия по Дубовке. По предварительной записи можно попасть и на другую познавательную прогулку по местным храмам и достопримечательностям. Телефон для записи: 8-937-562-58-85.

ИСТОЧНИК KP.RU