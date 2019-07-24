2019-07-24T11:44:18+03:00
Общество

Волгоградцев просят сдать крышечки от бутылок для детского панно «Искусство против пластика»

Ребята создадут его на фестивале «Берег»
Екатерина МАЛИНИНА
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Крышки принимаются разные: красные, белые, синие. Пригодятся все. Фото: Оксана БабижаеваКрышки принимаются разные: красные, белые, синие. Пригодятся все. Фото: Оксана Бабижаева
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Тема экологии в последнее время становится все актуальней. Ежедневно люди производят тонны отходов, не оставляя нашим детям шанс жить в зеленых городах без свалок. Чтобы привлечь внимание к проблеме пластика и его переработки в Волгограде 24 августа состоится фестиваль «Берег» в парке "Победа". В рамках мероприятия запланирована акция «Искусство против пластика». Детвора от 6 до 14 лет будет собирать картину из крышек. Правда, пока есть одна загвоздка. Крышек слишком мало. Организаторы кинули клич по знакомым, но и этого оказалось недостаточно. Так что у всех волгоградцев есть шанс приобщиться к экологическому искусству и пожертвовать крышки от бутылок на панно. Принимаются они с 24 июля. Адреса, где с благодарностью возьмут «инвентарь».

СушиВесла: проспект Ленина, 10Б , улица Курчатова, 20, ТРК "Европа Сити Молл", 4 этаж (фудкорт);

БлинБерри: проспект Ленина, 10Б, проспект Ленина, 31Б, ТЦ "Белый Аист", Невская, 16А, проспект Ленина, 2;

Кстати, Кофе: БЦ "Волгоград Сити", улица Рокоссовского, 62, "СуперМАН", улица Советская, 17 , "Ворошиловский Дом Быта", улица Рабоче-Крестьянская, 9;

Боксы в магазинах «Вкусно и полезно»: Волгоград, проспект Ленина, 20, Волжский, улица Александрова, 18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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