2019-07-24T11:39:35+03:00
Происшествия

Бил молотком по голове: волгоградца отправят в колонию за убийство собаки

Мужчина в пьяном угаре избил, а потом зарезал животное
Наталья ГЛАЗУНОВА
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О жестоком живодере в полицию сообщила соседка, теперь изверга накажут.О жестоком живодере в полицию сообщила соседка, теперь изверга накажут.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Волгограде 47-летнего мужчину будут судить по статье «жестокое обращение с животными». И, надеемся, отправят его в колонию надолго, потому что он не убил свою собаку с особо жестокостью. О том, что произошло в Краснооктябрьском районе «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

Жуткую сцену случайно увидела 39-летняя соседка изверга. Женщина и сообщила о живодере в полицию. Она рассказала, что мужчина пришел домой сильно пьяным. Во дворе его встречала собака. Она была привязана цепью. Но мужчина взбесился он ее гавкания. В гневе он схватил молоток и стал бить ним пса по голове. Но на этом живодер не остановился. После он схватил нож и нанес несколько ударов в животное. Собака скончалась.

По «горячим» следам участковый отдела полиции №2 Краснооктябрьского района Волгограда задержал этого нелюдя. И завел на него уголовное дело.

- По закону за подобные деяния предусмотрена максимальная ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет, - уточняют в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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