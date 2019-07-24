2019-07-24T10:53:25+03:00
Общество

В Волгоградской области количество дорожных штрафов сократилось на треть

В лидерах по нарушениям оказались жители крайнего севера, москвичи и астраханцы
Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоградские водители не самые дисциплинированные, но пытаются стать лучше.Волгоградские водители не самые дисциплинированные, но пытаются стать лучше.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Волгоградские автомобилисты не самые дисциплинированные водители. Жители других регионов, попадающих на наши дороги, возмущаются наглостью водителей и жестким вождением. Но как оказалось, подобное поведение на магистралях вполне укладывается в закон. Аналитики сайта «Штрафы ГИБДД» проверил исследования и сравнили города по количеству выписанных штрафов и их количеству на душу населения. Волгоградская область оказалась на почетном 25 месте из 85. За волгоградским водителям выписали 136588 штрафов. Причем намечается положительная тенденция. В прошлом году в это же время наказаний было на треть больше 196804 штрафа. Если смотреть на душу населения, то получается 0,054.

Лидерами списка стал Ненецкий автономный округ. Там на каждого гражданина приходится 2,180 штрафа. На втором месте республика Карелия, на третьем – Московская область. На четвертую позицию попали наши соседи из Астрахани. У них за первое полугодие 185 тысяч штрафов.

Кстати, если в нашем регионе стали выписывать меньше штрафов, то в том же Крыму их количество выросло на 457 процентов, а в Еврейской АО на 1620. Это вполне может быть связано с установкой видеокамер на самых аварийных и оживленных перекрестках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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