Волгоградцам покажут уникальные вещи с судов Волжской военной флотилии

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-24T10:26:55+03:00

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В преддверии дня ВМФ (который в этом году в России отмечают 28 июля) в музее-панораме «Сталинградская битва» откроется выставка под названием «Волжская военная флотилия: вспоминая героическое прошлое». Подготовлена экспозиция вместе с Астраханским государственным объединенным историко-архитектурным музеем-заповедником.

- Посетители смогут познакомиться с разными типами судов и их функциями, с личными вещами, оружием и обмундированием речников. В экспозиции также представлены предметы с неопознанного военного судна, затонувшего в период Гражданской войны, и с бронекатера № 31, погибшего в период битвы на Волге, а также макеты пароходов и боевых кораблей, принимавших участие в боях на Волге, и материалы, относящиеся к периоду Гражданской войны, из Астраханского музея-заповедника, - рассказывают в музее-заповеднике.

Волга в годы Гражданской войны дважды становилась ареной кровопролитных боев. А во время Сталинградской битвы корабли Волжской флотилии под непрерывным огнем вражеской артиллерии и авиации совершили более 35 тысяч героических рейсов через Волгу, перевезли в воюющий город свыше 90 тысяч человек и 13 тысяч тонн грузов, большое количество техники, вооружения и боеприпасов.

Откроется выставка в музее «Сталинградская битва» 26 июля и продлится до 15 октября, чего она будет экспонироваться в Астрахани.

ИСТОЧНИК KP.RU