В Волгограде под колеса машины попал четырехлетний мальчик

СЕГОДНЯ 10:07 2019-07-24T10:07:23+03:00

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ДТП произошло около часу дня в Краснооктябрьском районе. 33-летняя волгоградка за рулем «Фольксваген Поло» поднималась по улице Штеменко. Дедушку с маленьким мальчиком она заметила слишком поздно. Они буквально возникли в одну секунду. Взрослый успел увернуться от авто, а вот его внучок – нет. Мальчик попал под машину. На место ЧП вызвали «скорую» и полицейских – ребенка доставили в больницу с травмами. Как рассказал пенсионер стражам порядка, он решил сократить дорогу, поэтому не стал идти к пешеходному переходу, а взял за руку внука и побежал через проезжую часть.

Сейчас сотрудникам полиции предстоит выяснить, могла ли женщина-водитель избежать аварии. Ответит за нарушение правил дорожного движения и пенсионер.

Еще одна авария с пешеходом случилась в Жирновском районе «Лада Гранта» сбила 24-летнего мужчину, который гулял по проезжей части. Водитель не успел вовремя остановиться. В результате ДТП молодой человек погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU