Волгоградцев приглашают на водяную битву

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-24T09:43:25+03:00

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Уровень жизни в городе и октябрьская погода в июле всё чаще вызывают у волгоградцев стойкое желание кого-нибудь замочить. Наши смекалистые земляки придумали, как реализовать это желание, не нарушая закон. В это воскресенье, 28 июля 2019, в парке «Комсомольский сад» все замученные жизнью и климатом волгоградцы смогут выпустить пар в борьбе на водяных пистолетах. В 15.00 организаторы поделят горожан на две команды: тех, кто за Чапая, и группу имени легендарного разведчика, он же Штирлиц.

Взрослые и дети будут палить из водяных пистолетов, пушек и автоматов целых пять раундов. В последнем бою горожане сойдутся в формате «стенка на стенку», и кому-то явно пригодится комплект сменной одежды.

Организаторы обещают предоставить оружие массового поражения, то есть воду, в неограниченных количествах, поэтому «жарко» и «мало» точно никому не покажется. Конечно, если погода не внесет свои коррективы и не польет всех дождиком еще раньше. В любом случае, главное – захватить с собой снаряды для водной битвы и хорошее настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU