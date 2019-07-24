В Астрахани фабрика продавала «липовое» молоко под видом натурального

СЕГОДНЯ 09:32 2019-07-24T09:32:30+03:00

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Как можно отличить поддельное молоко от натурального без специального анализа? Да почти никак. Этим и пользуются нерадивые производители. И хотя по закону они должны указывать правильный состав на упаковке, делают это далеко не все. Вот, например, после проверки молока, произведенного в Астрахани компанией ООО «Биофабрика Астраханская», выяснилось, что людям «впихивают концентрат» под видом натурального.

- По результатам лабораторных исследований обнаружено наличие сухого молока, растительных масел и жиров на растительной основе, в то время как производителем в составе данной продукции, согласно маркировке, указывается наличие цельного и обезжиренного молока, - гласит заключение Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям.

Управление подало в суд заявление с требованием наказать ООО «Биофабрика Астраханская» за «несоответствие требованиям Технических регламентов Таможенного Союза по показателям качества». Арбитражный суд Астраханской области признал производителя виновным и оштрафовал на 300 тысяч рублей.

Однако, в компании с таким вердиктом не согласились и попытались оспорить его. Но суды всех инстанций встали на сторону Россельхознадзора.

- Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU