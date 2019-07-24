2019-07-24T09:31:31+03:00
Происшествия

Восьмилетний мальчик на квадроцикле попал в аварию вместе с шестилетним братом

Ребята катались по селу Орловка под Волгоградом
Екатерина МАЛИНИНА
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У двух братьев ссадины и синяки.У двух братьев ссадины и синяки.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В последнее время родители любят баловать своих отпрысков дорогими подарками, чаще всего откупаясь за отсутствие времени. Кто-то дарит гироскутер, кто-то мопед, а кто-то покупает квадроцикл. Правда, о последствиях своей щедрости не думают. В селе Орловка Городищенского района пострадали сразу же двое детей.

Восьмилетний школьник решил погонять по дорогам на своем детском квадроцикле, который накануне подарили ему родители. Причем пассажиром взял с собой шестилетнего братика, который был только рад такой поездке. Но далеко ребята не уехали. Мальчишка не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. Очевидцы вызвали полицию и «скорую». Мальчишек с ссадинами, царапинами, и порезами отвезли в больницу. Сейчас ребят уже отпустили домой. Как говорят врачи, легко отделались, в подобной аварии можно и шею себе сломать.

- Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП, в том числе узнают, почему они ездили без присмотра, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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