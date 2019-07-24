2019-07-24T09:18:03+03:00
Происшествия

Убил за отказ в интиме: волгоградец нанес девушке 20 ножевых ранений

Мужчину приговорили к 10 годам колонии строгого режима
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Молодой мужчина из Красноармейского района Волгограда, которому всего 28 лет, а он уже потерян для общества. Он убил девушку за то, что она отказала ему в интимной близости. Убил зверски. Потому и отправится в колонию надолго.

Как доказали следователи СУ СК по Волгоградской области, 21 мая 2018-го этот молодой человек распивал спиртные напитки со своим другом и знакомой девушкой у себя на даче. Когда друзья уже были изрядно навеселе, стали приставать к подруге. Но девушка ответила резким отказом. Тогда мужики решили взять ее силой. Гостья стала сопротивляться и пригрозила, что сообщит в полицию, если они к ней притронутся. А потом, уличив момент, ей удалось сбежать с дачи. К сожалению, недалеко.

Этот 28-летний изверг догнал ее на пустыре. Он зарезал ее.

- На следующий день тело убитой нашли случайные прохожие. Согласно заключению судебно-медицинских экспертов погибшая скончалась ножевых ранений. На ее теле насчитали не менее 20 проникающих резаных ран, 14 из которых были в область грудной клетки, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Суд признал его виновным в «убийстве» и приговорил к 10 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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