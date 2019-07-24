2019-07-24T08:54:10+03:00
Общество

В Волгограде обещают сильные затяжные дожди

Ночью столбик термометра опустится до 11 градусов
Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоград опять ждут потопы на дорогах.Волгоград опять ждут потопы на дорогах.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Это лето радует дождями. Палящая жара меняется на ливни с грозами. И так почти весь июль. На конец месяца небесная канцелярия приготовила очередную порцию дождей, причем огромную.

Кратковременные дожди возможны уже сегодня, в среду. Правда, синоптики расходятся в своих показаниях. На сайте Гидрометцентра России в Волгограде сегодня осадки и +32, ветер 3 метра в секунду. На волгоградском ЦГМС в прогнозе сегодня без дождей. Но ветер разгуляется от 6 до 11 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +33 днем и +22 ночью.

Ну а с четверга и до следующего вторника все единодушны: обильные дожди с похолоданием. Например, 31 июля обещают всего лишь 21 градус днем и 11 градусов ночью. Ливни, которые могут подтопить и дороги и стадион прогнозируют 25, 26, 27 июля.

Так что приготовьте зонты, сапоги и куртки. Прогулки под прохладным дождем могут обернуться простудой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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