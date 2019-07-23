Астраханка убила супруга из-за нерабочей канализации

СЕГОДНЯ 21:41 2019-07-23T21:41:27+03:00

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Некоторые женщины в гневе страшны. Особенно, когда дело касается мужских обязанностей по дому, на которые тот не реагирует. Часто это заканчивается конфликтами. А вот в астраханской семье решение проблемы - кто будет устранять засор в канализации - закончилось поножовщиной. 57-летняя женщина зарезала ленивого мужа.

Случилось это 11 апреля в Трусовском районе Астрахани. Супруги ругались из-за забитой канализации, да так, что в порыве гнева жена схватила нож со стола и ударила в грудь мужа. Попала прямо в сердце. 53-летний мужчина тут же скончался.

Осознав, что натворила, астраханка положила нож, пошла к соседям и рассказала о случившемся. Те вызвали полицию и «скорую» помощь.

- Отрицать свою вину женщина не стала. На данный момент следователи собрали достаточную доказательственную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, - уточняют в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU