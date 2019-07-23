Под Волгоградом на месте свалок высаживают травы и цветы

СЕГОДНЯ 20:34 2019-07-23T20:34:12+03:00

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Территории Среднеахтубинского района Волгоградской области, которые еще год назад утопали в мусоре, сегодня не узнать. Земли расчищены, а теперь экологи приступили к завершающему этапу - рекультивированные участки засеют травами.

- На пяти участках уже начали сеять многолетние фитосанитарные травы. В следующем году их скосят, и опять вывезут. А в местах, где травы не взойдут, работники подрядной организации посеют новые. Еще на 14 объектах, расположенных в природном парке, осенью этого года специалисты высадят деревья. Стоит также подчеркнуть, что в экологической реабилитации участков будет задействован грунт, который образуется при расчистке ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы, - рассказывают в администрации Волгоградской области.

По данным облкомприроды, все работы в этом году должны завершить к 15 декабря. Напомним, только со Среднеахтубинского района вывезли около 340 тысяч кубометров мусора. Расчистили 62 гектара территории. Сейчас идут работы по расчистке от свалок территорий Дубовки и Камышина. В ближайшей перспективе - ликвидация свалок в Михайловке, Городищенском, Светлоярском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU