На трассе под Волгоградом в столкновении автобуса и кроссовера разбилась семья

СЕГОДНЯ 19:48 2019-07-23T20:09:04+03:00

В смертельной аварии выжил только шестилетний ребенок, его родители погибли

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Жуткая авария произошла вечером 22 июля на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград: столкнулись рейсовый автобус и кроссовер Kia Sportage с пермскими номерами. Столкнулись с такой силой, что внедорожник смяло в гармошку. Два человека погибли.

Супруги-пермяки, которые ехали в иномарке, погибли на месте ДТП.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, случилось это примерно в 18.45 на 574 километре автодороги. Это на границе Дубовского и Камышинского районов Волгоградской области. За рулем кроссовера был мужчина, рядом на пассажирском сидении - его супруга. Они погибли на месте от полученных травм. Чтобы достать их тела, спасателям пришлось разрезать иномарку.

К счастью, их шестилетний ребенок, который находился на заднем сидении, остался жив. Его с переломом ноги увезли в больницу.

- На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции, наряды ДПС. Трасса не перекрывалась. На место выехало руководство областного ГИБДД, следователи и автотехники Главка. Они выясняют обстоятельства ДТП. Информацию о пострадавших в автобусе уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU