2019-07-23T20:03:02+03:00
Политика

Олег Савченко, чей доход превышает 19 миллиардов рублей, хочет стать волгоградским депутатом

Политик баллотируется в Волгоградскую областную думу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Олег Савченко владеет акциями крупных компаний, а также недвижимостью в Италии и дорогими машинами.Олег Савченко владеет акциями крупных компаний, а также недвижимостью в Италии и дорогими машинами.
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В списке претендентов на места в Волгоградской областной думе есть разные кандидаты: фермеры, экономисты, политики… А теперь есть и миллиардер. Баллотируется он по Михайловскому округу и фамилия его очень известная в Волгограде - это Олег Савченко - бывший депутат Госдумы, бизнесмен. Но примечательна в его документах другая графа - «сведения о доходах». Так, согласно представленным документам за прошлый год Савченко заработал 19,1 миллиарда рублей.

Помимо этого у него 34 банковских счета, на которых лежит еще полтора миллиарда рублей. Есть дом в Италии, дом в Московской области и три автомобиля MERCEDES-BENZ. Кроме того, Савченко владеет акциями разных компаний. Собственно за счет акци й он и получает свой доход, а также за счет «игры» на фондовом рынке.

В последние годы Олег Савченко несколько отошел от политики, а теперь, видимо, решил вернуться во власть.

Напомним, выборы в Волгоградскую областную думу состоятся 8 сентября 2019-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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