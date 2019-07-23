В Волгограде круговую развязку на рокадной дороге сделают из бетонных блоков

СЕГОДНЯ 17:54 2019-07-23T17:54:30+03:00

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К круговой развязке на пересечении улицы Комсомольской и Набережной 62 Армии волгоградские водители постепенно привыкли. Эксперты уверяют, что новая схема движения полностью себя оправдала. А значит, пора переводить ее из временного состояния в капитальное.

Напомним, круговое движение здесь запустили еще в августе 2018-го. Затем еще раз «усовершенствовали» и выделили отдельные полосы движения для машин, заезжающих на кольцо и выезжающих с него. Как гласит цитата из релиза администрации Волгограда: «С первых же дней круговая развязка продемонстрировала большую эффективность, чем существовавшая еще с советских времен схема пересечения неравнозначных дорог. Движение транспорта стало более упорядоченным и организованным».

Все и вправду хорошо, вот только во время последнего проливного дождя пластиковые баки, которыми оградили круговое движение на этом участке, поплыли по Набережной вместе с потоком воды. И водителям пришлось лавировать не только между волн, но и между этими дорожными блоками. Видимо, после этого городские власти и решили заменить ограждение на бетонное.

- Работы по обустройству развязки начнутся в среду, 24 июля. Движение транспорта на время работ останавливать не будут, однако службы просят водителей проявлять бдительность и с пониманием отнестись к возможным затруднениям, связанным с работой спецтехники, - предупреждают волгоградских автомобилистов в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU