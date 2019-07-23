В Астрахани адвокат и ее друг раздавали кредиты, а взамен отбирали дома и квартиры

СЕГОДНЯ 17:23 2019-07-23T17:23:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Астрахани сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по региону вывели на чистую воду адвоката и ее знакомого, которые долгие годы обманным путем отбирали у людей недвижимое имущество. На их счету минимум четыре пострадавших: двое лишились домов, одна - квартиры, еще одна - магазина и кафе.

Еще в 2009 году мошенники провернули свои первые аферы. Тогда к адвокату за помощью пришла дочь ее знакомого. Женщине срочно нужны были деньги, причем немалые - 1,5 миллиона рублей. Адвокат послала ее к своему другу-аферисту. Тот деньги занял, но вместо договора займа «парочка» подсунула астраханке договор купли-продажи на ее кафе и магазин (стоимость которых превышала 4,7 миллиона рублей). Женщина два года (2009 и 2010) исправно выплачивала им по 75 тысяч рублей в месяц, якобы за кредит. И лишь потом узнала, что лишилась имущества.

По той же схеме в 2009 году мошенники выдали другой астраханке кредит на 300 тысяч рублей, и также подсунули договор купли-продажи. Так женщина лишилась квартиры стоимостью 2,7 миллиона рублей, хотя долг выплатила в полном объеме да еще и 126 тысяч рублей процентов аферистам погасила.

В 2014 году на «удочку» попался мужчина. Он пришел к адвокату по объявлению в газете - «Деньги под залог». Ему дали взаймы 700 тысяч рублей, а подсунули договор, по которому он продал им дом и земельный участок стоимостью более 3,5 миллиона рублей.

В 2015 году еще одна астраханка лишилась дома стоимостью в 4 миллиона рублей, оформив договор займа с адвокатом на сумму 1 миллион рублей, по факту подписав договор купли-продажи. При этом она также исправно погасила весь кредит.

- Имуществом преступники распорядились по своему усмотрению. На адвоката и ее знакомого завели уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Все улики собраны, дело направили в суд, -уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU