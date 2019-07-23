Пять человек на место: волгоградские абитуриенты массово захотели стать актерами

СЕГОДНЯ 16:42 2019-07-23T16:42:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году в Волгоградском государственном институте искусств и культуры настоящий ажиотаж поступающих. Число абитуриентов в три раза превысило контрольные цифры по вузу. Как рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете культуры, по некоторым направлениям конкурс составил свыше пяти человек на одно место. Рекордный показатель для этого вуза.

- Мы связываем это со стремительным развитием сферы культуры в Волгоградской области в последние несколько лет, - уверен председатель приемной комиссии ВГИИК, исполняющий обязанности ректора Александр Веденеев.

Особенно популярны специальности «актерское искусство» (куда подали документы 95 абитуриентов), «режиссура театрализованных представлений и праздников», «дизайн и декоративно-прикладное искусство» и «хореография». В общем, все хотят стать актерами, певцами, дизайнерами, чтобы творить и парить во вдохновении.

И, надо сказать, что талантливых ребят в Волгограде немало, что они и подтвердили в ходе дополнительных творческих экзаменов. Ребята читали со сцены отрывки литературных произведений, танцевали, пели.

- Многие показали высокий уровень подготовки на экзамене. Уже в сентябре будем вводить их в спектакли, и тем самым с первых дней учебы погружать в профессию, - говорит заслуженный работник культуры РФ, актриса и режиссер Нина Голубева.

Конечно, многие из этих ребят мечтают о большой сцене. При этом понимают, что поступить в престижный театральный вуз - достаточно сложно. Во-первых, конкурс там еще больше, а стоимость обучения, например, на «актерское мастерство» - от 350 тысяч рублей в «Щукинке» до 470 тысяч рублей в ГИТИСе. Для сравнения, во ВГИИК год обучения на актера обходится 120 тысяч рублей, на дирижера - 210 тысяч, на «вокальное искусство» - 190 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU